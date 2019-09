Em comunicado, o movimento começa por sublinhar que a proposta de Regulamento para o Alojamento Local (AL)apresenta-se "tardia e limitada, não se constituindo nos termos em que está redigida, num fator significativo de defesa do direito à habitação e de controlo das consequências negativas do excesso de ocupação de fogos para fins turísticos".

Nesse sentido, o Direito à Cidade apresentou, no âmbito da discussão pública da proposta de regulamento, cujo prazo para apresentação de contributos termina hoje, um conjunto de propostas de alteração, entre as quais a substituição da figura do "mediador do AL".

Considerando que a intervenção da autarquia, nesta matéria, deve proteger, antes de mais, o direito à habitação, o movimento sugere a sua substituição pela figura do Zelador dos Direitos dos Moradores, considerando que, a ser criada uma figura com competências de relacionamento com as partes envolvidas, "esta deve assumir a defesa dos moradores como a sua prioridade".

Por outro lado, propõe-se também que sejam retiradas do regulamento as exigências solicitadas como condições para o legítimo cumprimento da Assembleia de Condóminos, que consideram "exageradas", já que para além das reclamações sobre ruído ou higiene, soma-se a agora a intervenção obrigatória do Mediador do Alojamento Local.

No que respeita à autorização para novos estabelecimentos em áreas de contenção, o movimento defende que "a proposta em discussão prevê um conjunto demasiado amplo de exceções", desde logo em zonas com 25% ou mais de alojamento local, o que, salientam, "não corresponde ao sinal necessário para a utilização preferencial das frações para fins de habitação"