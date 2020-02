A informação foi igualmente transmitida à autarquia e à empresa Águas da Região de Aveiro (ADRA) “que assegurou não ter responsabilidade no problema, nem o mesmo ser devido a avaria dos seus sistemas de saneamento".

De acordo com o comunicado foram recolhidas amostras para análise no local pela ADRA, pelo próprio MARIA e pela Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Centro.

“O Movimento de Amigos da Ria de Aveiro considera a situação muito preocupante e completamente inaceitável, tanto mais que a ria é fonte de sustento de numerosas famílias de pescadores, mariscadores e aquicultores, que podem ver, a curto prazo, a sua atividade condicionada por motivos de caráter sanitário”, dá conta o comunicado.

No mesmo, aquele movimento considera que “é urgente que as autoridades com intervenção na gestão da ria, designadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, a Águas da Região de Aveiro e o Município de Ílhavo, se concertem com as autoridades com capacidade de investigação, para detetarem e punirem severamente os prevaricadores”.

“Caso nada seja feito nos próximos dias, o Movimento de Amigos da Ria de Aveiro pondera apresentar uma queixa-crime contra desconhecidos junto do Ministério Público”, conclui.