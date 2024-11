De acordo com uma nota publicada no portal da Procuradoria da República da Comarca de Faro, os dois homens, com 40 e 42 anos, um dos quais em prisão preventiva, estão acusados pelo crime de homicídio qualificado.

Segundo o MP, os factos ocorreram no início de setembro de 2019, quando os arguidos “mediante um plano prévio” acederam durante a noite ao interior da fábrica, espancando a vítima de 66 anos e provocando-lhe a morte “por compressão externa do pescoço”.

Depois das agressões, os arguidos ataram as mãos e os pés do empresário, com recurso a uma fita adesiva conhecida por fita de mecânico, “taparam-lhe a boca e sufocaram-no”, especifica a Procuradoria.

Os arguidos, adianta, ter-se-ão depois apropriado de 16 mil euros e de vários objetos.

O suspeito de 40 anos foi detido em abril passado pela Polícia Judiciária, que investigou o caso, e aguarda julgamento em prisão preventiva.

Aquando da detenção, o MP descreveu em comunicado que o alegado homicida terá ido até ao estabelecimento com o intuito de furtar o dinheiro que encontrasse e que, ao deparar-se com o proprietário da fábrica, agrediu-o, provocando a sua morte.

A acusação foi deduzida pela procuradora da secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Albufeira, para julgamento em tribunal de júri.