"Ainda faltam quatro meses para as eleições. E é muito tempo, durante o qual mudas coisas podem mudar. Temos de prestar atenção, acompanhar o que acontece e cuidar dos nossos assuntos", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou hoje o abandono da corrida às eleições presidenciais de novembro.

“Acredito que é do interesse do meu partido e do país que me afaste e me concentre apenas em servir como presidente durante o resto do meu mandato”, disse o político democrata em comunicado de imprensa.

O líder da Casa Branca de 81 anos, cuja condição de saúde tem vindo a ser questionada, indicou que vai explicar posteriormente a sua decisão num discurso à nação.

O líder dos Estados Unidos disse ter tido “a maior honra” da sua vida nas funções que ocupou durante quase quatro anos e que era sua intenção recandidatar-se.

No entanto, Biden cedeu às pressões no seu próprio partido após o seu mau desempenho no primeiro debate televisivo, em junho passado, da corrida à Casa Branca contra o antigo Presidente (2017-2021) e candidato republicano, Donald Trump.