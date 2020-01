A mulher, identificada como Cláudia Simões, referiu ao Contacto que o desentendimento com o motorista do autocarro 163 da Vimeca começou porque a filha, de oito anos, se esqueceu do passe em casa. "Nós entrámos no autocarro e quando a minha filha viu que não tinha o passe com ela, o motorista disse para sair. Eu respondi-lhe que ela tem o passe e que quando chegássemos ao nosso destino que o meu filho ia lá estar com o passe da menina", conta.

Em comunicado da Direção Nacional da PSP, disponibilizado ao SAPO24, é referido que o motorista do autocarro abordou "um polícia que se encontrava devidamente uniformizado a circular na via pública", tendo sido solicitado "auxílio em face da recusa de uma cidadã em proceder ao pagamento da utilização do transporte da sua filha, e também pelo facto de o ter ameaçado e injuriado. Este polícia, depois de se inteirar da versão dos acontecimentos prestada pelo motorista, dirigiu-se à cidadã por este indicada", pode ler-se.

Conta a PSP que a mulher foi "agressiva perante a iniciativa do polícia em tentar dialogar, tendo por diversas vezes empurrado o polícia com violência, motivo pelo qual lhe foi dada voz de detenção. A partir desse momento, alguns outros cidadãos que se encontravam no interior do transporte público tentaram impedir a ação policial, nomeadamente pontapeando e empurrando o polícia".

A mulher foi manietada em frente à filha e algemada e, segundo as autoridades, o agente utilizou "a força estritamente necessária para o efeito" face à resistência de Cláudia. Num vídeo publicado nas redes sociais é perceptível o confronto entre Cláudia e o agente, numa paragem de autocarro. Segundo as imagens, o agente imobiliza a mulher no chão, agarrando-a nos braços e na cabeça, enquanto pede às pessoas ao redor que se afastem. Em resposta, a mulher terá mordido o agente na mão e no braço direitos, ficando "com marcas das mordidelas", diz a PSP.