O Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente de Vila Real, identificou e deteve uma mulher, suspeita de ter ateado um incêndio em área florestal localizada no concelho de Vila Real.

O "incêndio colocou em perigo uma vasta mancha florestal, constituída por mato e povoamento de pinhal, assim como de alguns prédios urbanos, de valor consideravelmente elevado" a 22 de maio, que segundo a PJ "apenas não foram consumidos devido à rápida deteção e subsequente intervenção dos meios de combate, nomeadamente dos bombeiros, elementos da GNR e um meio aéreo".

A detida, com 32 anos, vai a "interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação", revela a PJ.