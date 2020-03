"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Loures, no dia 21 de março, pelas 16h45, na união de freguesias de Pontinha e Famões, procedeu à detenção de uma mulher com 60 idade, por ser suspeita da prática do crime de violência doméstica", pode ler-se no comunicado divulgado às redações.

A vítima, um homem de 45 anos de idade, conseguiu ligar à PSP para denunciar a ocorrência. Os polícias deslocaram-se ao local onde eram audíveis gritos e mobiliário a ser partido, em resultado de confronto físico.

"Assim que foi possível, os polícias da PSP acederam ao interior do imóvel e presenciaram o arremesso de uma garrafa contra a face da vítima", foi referido.

A mulher foi imediatamente detida e, no decorrer da abordagem pelas autoridades, "manteve uma postura agressiva, injuriando e ameaçando a vítima e os polícias, chegando mesmo a agredir um dos elementos policiais".

Segundo a PSP, "foi possível apurar que já houve diversos outros episódios violentos ocorridos em datas anteriores e também suscetíveis de serem integrados no crime de violência doméstica".

A detida foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Loures, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.