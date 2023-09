O Comando Territorial do Porto da GNR referiu que a vítima, uma mulher de 66 anos, foi atropelada acidentalmente pela filha que conduzia uma viatura numa propriedade em Balazar, concelho da Póvoa de Varzim, distrito do Porto.

O alerta para o acidente foi dado pelas 19:15 e entre as equipas de socorro estiveram elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) que confirmaram o óbito no local.

A GNR deslocou-se ao local com duas patrulhas e está a investigar as causas do acidente.