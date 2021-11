A mulher de João Rendeiro foi detida esta quarta-feira no âmbito de várias buscas domiciliárias relacionadas com o antigo presidente do Banco Privado Português (BPP), avança a SIC Notícias.

Já a TVI24 acrescenta que irá passar a noite prisão de Tires e amanhã será apresentada perante um juiz de instrução para aplicação das medidas de coação. O Ministério Público deve pedir apreensão do passaporte, alegando risco de fuga.

A buscas estão a ser levadas a cabo numa operação conjunta entre o DCIAP e a Polícia Judiciária, que também envolvem Florêncio de Almeida, presidente da Antral e pai do antigo motorista de João Rendeiro.

Maria de Jesus Rendeiro, mulher do antigo presidente do BPP, poderá ser acusada do crime de descaminho. No final de outubro, escusou-se a prestar declarações em audiência em tribunal, sobre o paradeiro das obras de arte de que é fiel depositaria, alegando não ter "condições psicológicas" para o fazer.

O antigo presidente do BPP João Rendeiro, que em 28 de setembro foi condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por burla qualificada, está em parte incerta, fugido à justiça.

O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, aconteceu em 2010, já depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa.

O BPP originou vários processos judiciais, envolvendo burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática, bem como um outro processo relacionado com multas aplicadas pelas autoridades de supervisão bancária.