Segundo o Crux, no dia em que foi anunciada a morte do Papa Francisco, a irmã italiana Simona Brambilla, que lidera o Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, recebeu um convite por e-mail, enviado aos cardeais chefes de departamentos, a convidá-la para participar nas congregações gerais dos cardeais, que antecedem o Conclave.

No entanto, só os cardeais podem participar nas congregações gerais, e apenas homens podem ocupar este cargo. Embora tenha havido discussões ao longo dos anos sobre a possibilidade de mulheres serem nomeadas cardeais e sobre a ampliação da participação nas congregações gerais, onde são discutidas questões que a Igreja enfrenta e o tipo de papa necessário para enfrentá-las, nenhuma das reformas foi efetivamente adotada pelo Papa Francisco.

O convite a Brambilla, enviado pelo responsável do Colégio dos Cardeais, o Cardeal italiano Giovanni Battista Re, foi dirigido a “Il prefetto Simona Brambilla”, usando o artigo masculino em referência à posição em vez do feminino.

Apesar de se tratar claramente de um erro, o convite a Brambilla carrega uma certa ironia, visto que, durante grande parte de seu papado, o Papa Francisco procurou criar mais espaço para as mulheres em posições significativas de liderança.

No entanto, apesar de ter desiludido alguns por não ter mudado, efetivamente, as regras sobre estas questões, Francisco não deixou de causar um impacto quando tomou a decisão de nomear Brambilla como prefeita do Dicastério para os Religiosos em janeiro.