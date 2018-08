Segundo o El País , no passado dia 3 de agosto, as autoridades espanholas visitaram a residência da mulher em Castelldefels, município localizado na província de Barcelona, para aferir a autenticidade do exemplar.

Outra infração detetada pelo Seprona é a pose em que se encontrava o exemplar. Colocado em posição de ataque, estava assente sob as patas traseiras, com as patas dianteiras em riste e de boca aberta com as presas bem visíveis. De acordo com os investigadores, a embalsamamentos que colocavam animais em posições ferozes eram uma prática comum "nos anos 80 e 90", mas desde então "essa prática foi proibida e os animais tem de estar numa posição mais normal".

O animal, da espécie "Panthera leo", está incluído no anexo B da Cites, a convenção sobre o comércio internacional de espécies da fauna e flora selvagens ameaçadas de extinção, informou o Seprona. O leão embalsamado foi entregue ao Museu de Ciências Naturais de Barcelona.

"Precisamos de consciencializar as pessoas de que não podem caçar um animal de uma espécie protegida noutro país, depois importá-lo de maneira ilegal e, no fim, tentar lucrar com a comercialização", disse o agente do Seprona, Miguel Díaz.

"Também apreendemos este ano um crocodilo do Nilo que tentaram vender na internet", disse.