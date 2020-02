Jessica Mann, de 34 anos, que testemunhou contra o produtor de Hollywood Harvey Weinstein teve um ataque de pânico durante o contra-interrogatório em tribunal, o que obrigou a terminar abruptamente a sessão.

A ex-atriz tinha testemunhado contra Weinstein na sexta-feira, apesar de ter admitido que teve relações sexuais "não coercitivas" com Weinstein até 2016. No entanto, disse que só se manteve em contato com ele por medo.

Jessica Mann acusa o produtor de a ter violado duas vezes no curso de uma relação que descreveu como abusiva.

Esta segunda-feira, a estratégia da defesa de Weinstein foi questionar quem estava a manipular quem neste relacionamento, acusando Mann de dar sinais contraditórios que reforçavam o relacionamento entre os dois.

Assim, a defesa apresentou novas mensagens que na sua opinião provam que o ex-todo poderoso de Hollywood mantinha uma relação consensual com Mann.

"Obrigado pelo teu apoio incondicional e amabilidade. Ajudaste-me a acreditar em mim mesma", escreveu Mann num e-mail seis meses depois da alegada violação.

"Ninguém me entende como tu", escreveu numa outra mensagem. Numa terceira, escrita em 2014, faz alusão ao sorriso de Weinstein e aos seus "belos olhos".

Durante a sessão, a ex-atriz acabou em lágrimas ao ler uma carta escrita a um ex-namorado, em 2014, onde explicava que tentou fazer de Weinstein um "pseudo-pai".

Esta voltou após um intervalo, mas não se conseguiu recompor. A ex-atriz disse que estava a ter um ataque de pânico e saiu da sala de audiências com falta de ar. Mann tropeçou à saída e teve de se apoiar numa parede. Já no corredor podia ouvir-se a atriz em pranto e a gritar.

O juiz James Burke acabou por adiar a audiência. O julgamento continua e deve terminar por volta de 6 de março.

Weinstein, de 67 anos, poderá ser condenado a prisão perpétua se for considerado culpado de ser um predador sexual no caso da alegada agressão a Mann e no caso da denúncia da ex-assistente de produção Mimi Haleyi, que o acusa de fazer a ter obrigado a ter sexo oral contra a sua vontade, em 2006.