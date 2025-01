Analisa Josefa Corr e James Alexander Corr causaram “distúrbios” com o seu “comportamento desordeiro” enquanto estavam embriagados num voo de Hobart para Sydney em 29 de dezembro, conta a BBC.

A mulher foi acusada de “agarrar e sacudir outro passageiro quando saía da casa de banho do avião”. Tanto ela como o marido foram expulsos do voo.

Apesar do sucedido, os dois declararam-se inocentes das acusações de incumprimento das instruções de segurança e de consumo de bebidas alcoólicas não fornecidas pela tripulação.

Contudo, esta sexta-feira concordaram com uma proibição de consumo de bebidas alcoólicas durante o período de fiança. Além de uma multa, a mulher pode ser condenada a dois anos de prisão por agressão.

De acordo com a Associated Press, Analisa Josefa Corr, de 53 anos, diz que é filha do ex-presidente filipino Ferdinand Marcos Sr., um ditador que foi deposto numa revolta pró-democracia em 1986. Morreu no exílio no Havai em 1989, aos 72 anos.

Assim, Analisa será meia-irmã do atual presidente, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., também conhecido por Bongbong Marcos, que descartou qualquer relação com a mulher, ao referir que não passava de "rumores".

A mãe de Corr é a modelo australiana Evelin Hegyesi, que supostamente teve um caso com Marcos Sr. na década de 1970, quando tinha 19 anos. O ditador filipino era casado com Imelda Marcos, com quem teve três filhos.