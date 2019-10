Em declarações à Lusa, uma das organizadoras e responsáveis pelo grupo no Facebook, Emília Santos, explicou que o objetivo da concentração, marcada para as 15.00 na Praça da República, é "mesmo fazer barulho" e chamar a atenção para a necessidade de "educação nas escolas, sensibilização dos agentes políticos, jurídicos e policiais" para a "falta de proteção efetiva" à vítima de violência doméstica.

O grupo, que tem Braga como referência por ter sido criado depois de "mais uma mulher" ter sido assassinada na cidade em contexto de violência doméstica, agrega, no entanto, mulheres de vários pontos de Portugal e além-fronteiras que pretendem "mandar uma mensagem forte" à sociedade com a ação de domingo.

"Basta de nos matarem" é o mote para o "apelo à união de mulheres que foram, são, que não sabem que são e que podem vir a ser" vítimas de violência doméstica, mas "sem esquecer que há outras vítimas, como homens, crianças e adolescentes".

"A condição de vítima de violência doméstica não tem estrato social, género, nem idade e se nos acusam de nos concentrarmos nas mulheres no grupo é porque a ideia foi criar um espaço de liberdade para as mulheres. Mas, no domingo vamos lá estar por todas as vítimas", garantiu Emília Santos.

A organização admite que as leis contra a violência doméstica existem, porém, salientou, "não são suficientes, são pouco aplicadas e sobretudo desconhecidas de muitas das vítimas, pelo que este tipo de ação tem que funcionar como um grito de alerta e chamada de atenção para quem "até é vítima e não sabe".

O grupo quer ainda dinamizar uma petição para entregar na Assembleia da República para "exigir que a educação contra este flagelo comece logo na pré-primária, que os agentes de autoridade sejam formados para lidarem com estes casos, que os juízes sejam sensibilizados para a aplicação de prisões efetivas e também para que os órgãos de comunicação social tenham outra abordagem" quando retratam o tema.

"O apoio da comunicação social é fundamental porque são vocês, jornalistas, que denunciam muitos casos, mas muitas das vezes, e de forma até involuntária, acabam quase que por ir desculpabilizando o agressor na forma como retratam a vítima ou o agressor", explicou.

Outra questão que o grupo quer abordar é o apoio à vítima: "São necessárias mais esquadras com atendimento especializado, pessoal nos hospitais preparados para reconhecer um episódio de abuso, formas de apoiar de forma imediata a vitima protegendo-a, afastando o agressor, mas sem que a vítima seja isolada do mundo, porque parece que ela é que é a criminosa", exortou.

"O ano de 2019 está a ser um ano negro, já foram mortas mais de 30 mulheres e, se calhar, enquanto falamos, está uma nova Gabriela a ser morta, ou agredida, ou um António, ou uma adolescente a ser controlada de forma abusiva pelo namorado e a achar isso normal, aceitável. É isto que tem que parar", salientou.

O Mulheres de Braga foi criado em setembro, depois de uma funcionária do Theatro Circo, chamada Gabriela, ter sido assassinada frente ao Tribunal e, em oito dias, passou o número de 12 mil adesões.

A ação de domingo, explicou a organizadora, não pretende “a adesão só de mulheres, mas também dos homens deste país, jovens, adultos, adolescentes, pais, filhos e irmão de todas as Gabrielas que andam por aí e não se lhes conhece o rosto".

"Basta de nos matarem", reforçou Emília Santos.