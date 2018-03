O treinador do Manchester United, o português José Mourinho, vai comentar o Mundial2018 de futebol para a estação televisiva pública russa, anunciou esta segunda-feira a RT.

“Ele partilhará as suas opiniões especializadas, os seus conhecimentos e informação sobre futebol com os espetadores da RT”, acrescentou a estação de televisão.

O canal televisivo refere ainda que o treinador português está “muito contente por fazer parte da equipa da RT”, estação que não tem os direitos dos jogos do Mundial2018, mas que realizará emissões especiais.

Na equipa de comentadores estará também o antigo guarda-redes internacional dinamarquês Peter Schmeichel, que foi campeão pelo Sporting e que se notabilizou ao serviço do Manchester United.

No campeonato do mundo, que decorrerá entre 14 de junho e 15 de julho, Portugal, campeão europeu, integra o Grupo B, no qual tem como adversários a Espanha, bicampeã europeia em 2008 e 2012, e campeã mundial em 2010, o Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos.