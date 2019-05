O projeto foi apresentado esta tarde e faz parte de uma parceria entre vários municípios, a ZERO – Associação Sistema Terrestre Saudável, a Global Footprint Network e a Universidade de Aveiro.

“Se adotássemos o consumo médio de um habitante de Vila Nova de Gaia para toda a população mundial, em geral, precisaríamos de 2,3 planetas terra, número muito próximo da média portuguesa. O que significa dizer que cada residente consumiu durante um ano 3,92 hectares globais e tinha ao seu dispor no seu município 0,17 hectares globais por pessoa”, disse, à agência Lusa, Sara Moreno Pires do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro.

De acordo com a responsável há “um claro desequilíbrio”, algo que não é exclusivo de Gaia, no distrito do Porto, razão pela qual Sara Moreno Pires considera “fundamental encontrar mecanismos políticos que valorizem e protejam o capital natural”.

“Temos de atuar no lado da pressão e na minimização da pegada ecológica. Daí esta aposta na divulgação das calculadoras da pegada ecológica. Há uma diferença gigantesca entre o que queremos contribuir para a diminuição da pegada ecológica e depois calcularmos essa pressão. A calculadora tem-se revelado um instrumento poderoso no alerta e confronto real com o nosso impacto”, descreveu.