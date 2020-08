Em comunicado, o município refere que, "de forma inesperada, no final de julho", foi "confrontado com a indisponibilidade do atual prestador de serviço de transporte público de passageiros, a Covibus, para, através de novo contrato de prestação de serviços, continuar a prestar o serviço a partir de 01 de setembro".

Apesar do "tempo reduzido" e da "complexidade que a operação de transporte urbano envolve", o município conseguiu que os transportes públicos urbanos passem a ser realizados "por um novo prestador de serviços, com os mesmos horários e bilhética aplicada".

"Este serviço será contratado até ao momento em que esteja concluído o processo de contratação pública internacional que decorre para o novo Sistema de Mobilidade da Covilhã", explica.

A autarquia recorda que este projeto visa "dotar a cidade de um inovador sistema integrado de mobilidade que incluirá todos os meios e equipamentos de mobilidade da cidade, nomeadamente os elevadores e funiculares, o estacionamento, os autocarros, as bicicletas e outros meios suaves de transporte".

"Apesar da circunstância pandémica que o mundo vive, dados os prazos a decorrer, é expectável que o processo esteja concluído no início de 2021", acrescenta.