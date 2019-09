Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara adiantou que os serviços municipais "continuam a dispensar a maior atenção a este problema, estando a estudar formas de intensificar o combate e a prevenção do aparecimento de novos ninhos".

Dos ninhos intervencionados até ao momento, a maioria deles localizava-se na freguesia de Alvares e na União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal.

Como não tem predadores naturais, a vespa asiática coloca em perigo a biodiversidade, as abelhas e consequentemente a polinização, podendo ameaçar também a segurança das pessoas, dada a proximidade de muitos ninhos em relação aos aglomerados populacionais.

A vespa asiática é de tamanho superior e mais escura do que a vespa comum, e com apenas uma lista amarela no abdómen, não devendo ser confundida com a vespa crabro que é ainda maior, mas com o abdómen todo amarelo e que não representa uma ameaça.