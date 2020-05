A Associação de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP) reuniu-se na terça-feira com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e disse então acreditar que os ginásios em Portugal vão voltar a abrir em junho.

"Não houve um compromisso da DGS para a data de abertura, até porque essa é uma competência do Conselho de Ministros, mas deixámos bem expresso que estamos preparados para abrir em 01 de junho e que isso é fundamental para o nosso setor", afirmou o presidente da AGAP, José Carlos Reis, à agência Lusa, após o final da reunião, que contou também com a presença da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.

Em Portugal, morreram 1.330 pessoas das 30.788 confirmadas como infetadas, e há 17.822 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.