O canoísta Fernando Pimenta vai receber a medalha de mérito do município de Montemor-o-Velho, onde conquistou os títulos mundiais de K1 1.000 e K1 5.000 metros.

Segundo o presidente da autarquia, Emílio Torrão, a medalha já estava atribuída “antes dos resultados do Mundial” de canoagem, que terminou no domingo no Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho.

“A atribuição [da medalha] não tem nada a ver com o Mundial, tem a ver com a sua carreira”, sublinhou o autarca que justificou a condecoração com o mérito desportivo de Fernando Pimenta e o facto de treinar em Montemor-o-Velho.

“É um atleta que faz todo o seu treino em Montemor, que se integra na comunidade e merece o meu profundo respeito porque é uma pessoa muito dedicada”, salientou Emílio Torrão.

A entrega da medalha de honra, a primeira a ser atribuída pela câmara, vai decorrer na sessão solene do feriado municipal, no dia 08 de setembro, a partir das 15:00, no salão nobre dos Paços do Concelho.

Fernando Pimenta, tricampeão europeu em K1 1.000 metros revalidou no domingo o título em K1 5.000 – distância não olímpica –, repetindo o êxito alcançado em Racice, na República Checa, em 2017, um dia depois de ter alcançado o ouro em K1 1.000 pela primeira vez.