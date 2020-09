Em ano excecional, os serviços educativos vão ser realizados nos espaços das escolas e os serviços de apoio à família, como os prolongamentos de horários, vão abranger em exclusivo os alunos cujas famílias comprovem deles necessitar, para evitar deslocações em transportes coletivos.

A natação vai ser substituída por atividades físicas ao ar livre para o primeiro ciclo, para evitar o uso de balneários.

No concelho, todas as turmas vão funcionar em horários desfasados para diversificar as entradas e saídas e evitar a concentração de alunos e há escolas que vão prolongar as aulas até às 19:00.

A autarquia está a trabalhar com as operadoras de transportes e com as juntas de freguesia no eventual aumento de horários dos transportes coletivos, em caso de necessidade, mas adverte que as famílias devem sempre privilegiar o transporte particular para as deslocações das crianças e jovens entre a residência e a escola.