“Apesar de o surto [de Lagos] ter tido efeito maior que qualquer episódio até agora, as situações estão identificadas, os contactos estão definidos, as pessoas estão controladas e faz parte do processo de desconfinamento [surgirem situações como esta]”, afirmou António Miguel Pina, em declarações à Lusa.

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, defendeu hoje no Porto a necessidade de intensificar uma campanha de sensibilização para as regras de segurança face à covid-19 no Algarve, apontando que uma eventual cerca sanitária é decisão da tutela, mas ouvindo os autarcas.

António Pina considerou que “não se pode ser alarmista”, porque é conhecido de “todos os que têm responsabilidades” que, durante a atual fase, podem “surgir casos” como o que se registou em Lagos, onde várias dezenas de pessoas que participavam numa festa ilegal acabaram infetadas pelo novo coronavírus.

“Estão de parabéns as autoridades de saúde, as policiais e as autarquias, especialmente a de Lagos, que em conjunto deram uma resposta rápida e, em menos de 48 horas, identificaram meia centena de pessoas, estabeleceram relação com outra centena e fizeram análises a 300 ou 400 pessoas”, enalteceu.

O caso de Lagos veio “demonstrar que o Algarve é um caso exemplar de articulação entre as diferentes instituições – da saúde, policiais e municipais –, e está preparado para outro episódio destes, que faz parte do processo de desconfinamento”, acrescentou o presidente da entidade que representa os 16 municípios do distrito de Faro.