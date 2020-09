“Ainda não temos a informação oficial, mas, acreditando nas notícias, é uma grande vitória para a população da Bajouca, que se mobilizou para que pudessem ser travadas estas explorações na sua freguesia e que teve o apoio de todas as outras freguesias do concelho”, afirmou à agência Lusa o presidente do Município de Leiria, Gonçalo Lopes.

Sublinhando que as "questões ambientais são decisivas para o futuro da região", o autarca socialista reforçou que a decisão é uma “vitória para a população e para o ambiente”.

O presidente do Município de Leiria considerou ainda que esta decisão prova que “quando as pessoas estão unidas em torno de um objetivo conseguem alcançar os seus objetivos”, o que “representa uma esperança para resolver outras deficiências ambientais” do concelho.

Gonçalo Lopes entende ainda que também é uma “vitória política”, porque a Câmara “assumiu que era contra a exploração e apresentou uma análise técnica e argumentos políticos”.

Também o presidente do Município da Batalha, Paulo Batista Santos (PSD), considerou à Lusa que a informação “não só é uma boa notícia, como é a confirmação do que se vinha a alertar”.