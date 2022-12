Em comunicado, a Câmara Municipal de Ponte de Lima refere que “após a receção das mais recentes informações sobre as previsões meteorológicas, que apontam para o agravamento do estado do tempo, em especial a precipitação, (…) decidiu cancelar o evento “Passagem de Ano 2022″ que iria decorrer em Freixo a partir das 22:30”.

“Garantir a segurança de todos é a principal prioridade”, frisa a autarquia de Ponte de Lima, realçando que “as condições meteorológicas adversas não permitem garantir a normal realização do programa, para além de porem em causa a segurança de todos os envolvidos e a própria comunidade que aqui se deslocaria para celebrar o fim do ano”.

Também a Câmara de Barcelos, em comunicado, fez saber que os festejos agendados foram cancelados.

A festa de passagem de ano neste concelho do distrito de Braga que incluía um concerto com o artista Quim Barreiros foi cancelada devido ao mau tempo.

“Contactado o Comando da Proteção Civil Distrital e face às informações prestadas, entendeu a Câmara Municipal [de Barcelos] cancelar os referidos festejos, tendo em conta que o mais importante é salvaguardar pessoas e bens. O Município pede desculpa pelos eventuais incómodos causados às pessoas que pretendiam assistir e participar neste evento”, lê-se no comunicado.

Entretanto, também o Município de Paredes de Coura decidiu cancelar o programa de Passagem de Ano e, em comunicado enviado à agência Lusa, alertou para as previsões de precipitação elevada e vento muito forte no período entre as 18:00 de hoje e as 12:00 de domingo.

“O risco de circulação nas vias públicas, por possível queda de árvores e aluimentos que tem sucedido um pouco por todo o concelho nas últimas horas, desaconselha já a realização dos muitos festejos agendados para a Passagem de Ano. No entanto, quando há recurso a recintos improvisados (mais vulneráveis às intempéries) e a coexistência de corrente elétrica e chuva abundante em zonas de grande concentração de pessoas, tornam o risco incomportável”, lê-se no comunicado.

Esta autarquia do distrito de Viana do Castelo salienta que “a salvaguarda das pessoas, das suas vidas e do seu património é a missão fundamental dos Municípios que coordenam a proteção civil a nível municipal”, pelo que,”face à necessidade primordial de proteger as pessoas, todas as restantes soçobram”, confessando que a decisão de cancelar os festejos foi “difícil”, mas é “incontornável e impreterível”.

“Queremos dar as boas-vindas a 2023 e fazer a festa com todos, com alegria, mas em segurança”, termina.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro entram em alerta vermelho às 00:00 de domingo devido ao agravamento do mau tempo, anunciou hoje o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

“Entre hoje e amanhã haverá um agravamento da situação”, anunciou o comandante nacional da ANPC, André Fernandes, explicando que às 14:00 de hoje estarão em alerta laranja cinco distritos: Porto, Viana do Castelo, Braga, Aveiro e Viana do Castelo.

A previsão do aumento da queda de chuva faz com que quatro desses cinco distritos passem a alerta vermelho [o mais grave da escala] às 00:00: Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro.