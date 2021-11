A ameaça de uma quinta vaga da covid-19 tem levado várias câmaras municipais a reabrir centros de vacinação fechados quando o objetivo de inoculação foi atingido, em outubro.

De acordo com o jornal Público, Coimbra reabre hoje o seu centro de vacinação no Pavilhão Mário Mexia — com data de funcionamento estimada até 19 de dezembro, para não afetar as competições desportivas no município. Já em Lisboa, Carlos Moedas anunciou na inauguração da CNN Portugal que a 1 de dezembro abre o maior centro de vacinação do país”, na Feira Internacional de Lisboa, estipulando-se o objetivo de vacinar seis mil pessoas por dia.

Em Loures, o executivo de Ricardo Leão está a equacionar a abertura de um novo posto de vacinação, também destinado para administrar a vacina da gripe, e está também a ser pensado o reforço das equipas de enfermeiros e médicos.

Alguns concelhos, todavia, nunca chegaram a fechar os centros de vacinação, como em Matosinhos, Grijó e São Domingos de Rana. O Porto manteve os centros do Cerco e do Regimento de Transmissões abertos e Lisboa conservou quatro dos nove que chegou a ter em simultâneo.

De resto, segundo o Público, há mais medidas a ser implementadas pelas autarquias nacionais. Lisboa, Porto, Loures e Leiria são apenas algumas que vão apoiar o transporte a quem queira receber a terceira dose da vacina contra a covid-19 e não tenha capacidade ou meios.