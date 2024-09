"O troço de fortificação agora intervencionado é um dos poucos remanescentes da antiga cintura de muralhas defensivas da cidade, cuja construção terminou no reinado de D. Fernando. A empreitada, a cargo da empresa municipal Águas e Energia do Porto, teve como objetivo modernizar a iluminação do monumento, reforçar a rede elétrica nas zonas envolventes e melhorar a eficiência energética, a mobilidade e a segurança", refere a autarquia em comunicado.

Diana Del-Negro, a arquiteta responsável pelo projeto, explica que "as características arquitetónicas da muralha passaram a ser valorizadas através da iluminação rasante das alvenarias" e que "a sua volumetria é salientada através de faces deixadas, propositadamente, em sombra, pondo em evidência as arestas abruptas dos torreões". "Desde o adarve, a iluminação cumpre duas funções: a de evidenciar as ameias e merlões e a de iluminar o caminho de ronda da muralha".

A câmara frisa também que toda a obra foi planeada para ser reversível e não danificar o património classificado. Além disso, os equipamentos possuem um sistema de controlo remoto, permitindo controlar os consumos energéticos e aumentar ou diminuir a quantidade de luz da muralha conforme as necessidades".

"A muralha estava iluminada com projetores obsoletos e pouco eficientes e um tipo de iluminação que não valorizava, convenientemente, a imagem do monumento", sublinha Diana Del-Negro. De acordo com a especialista em iluminação artificial, com obras de referência em Portugal e no estrangeiro, "várias lanternas instaladas na sua frente encadeavam e não permitiam a sua correta visualização. No novo projeto, estas luminárias foram retiradas, passando a ser possível ter uma vista desobstruída do monumento, tanto durante o dia, como à noite”.

Este projeto está inserido numa "série de medidas que passam pela produção e partilha de energia renovável, incremento da mobilidade sustentável, aumento da eficiência do edificado, a promoção da poupança energética, investimento em iluminação LED inteligente e uma maior circularidade".