Pelo menos 17 pessoas de quatro famílias morreram esta segunda-feira, 5 de dezembro, no sul da Índia quando um muro desabou sobre as suas casas enquanto estas dormiam, consequência das fortes chuvas no país.

As vítimas, incluindo duas crianças, moravam na vila de Tamil Nadu, que registrou chuvas torrenciais nos últimos dias. O muro de seis metros de altura desabou durante a madrugada. Os desabamentos de prédios e casas construídos em condições irregulares são frequentes na Índia na temporada das monções. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.