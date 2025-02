O primeiro-ministro do estado de Queensland, David Crisafulli, falou numa conferência de imprensa sobre as “terríveis notícias” da “perda de um vida” devido às inundações, sem revelar mais detalhes.

O Governo australiano e as autoridades de Queensland ativaram hoje a assistência em caso de catástrofe nas regiões de Burdekin, Ciarns, Palm Island e Townsville.

Num comunicado conjunto, alertaram que a chuva deverá continuar no norte de Queensland nos próximos dias e causar novas inundações.

“Houve várias missões de resgate e foram criados centros de evacuação para servir as comunidades”, refere o comunicado.

O alerta inclui a garantia de fundos oficiais para cobrir necessidades de emergência e reparações subsequentes em propriedades e infraestruturas.

“A nossa mensagem para as pessoas que enfrentam estas condições meteorológicas é que se mantenham em contacto com as autoridades locais, acompanhem os meios de comunicação social, sigam as recomendações e tenham um plano”, acrescentou o comunicado.

A ministra para os Incêndios e Resposta a Desastres de Queensland, Ann Leahy, disse que a tempestade estava “longe de terminar”.

O departamento meteorológico do estado alertou para o risco de vários rios transbordarem.

A televisão local 10NewsFirst informou hoje que quase 200 mil habitantes dos subúrbios de Townsville estão em alerta para abandonar as suas casas.

A tempestade formou-se pela coincidência de duas depressões tropicais em redor de Queensland, que não deverão tornar-se um ciclone, mas que estão a provocar chuvas intensas e contínuas.

A Austrália, um dos países mais poluentes do mundo quando se considera a exportação de combustíveis fósseis, tem sofrido com secas severas, inundações e incêndios florestais nos últimos anos, em parte devido ao aquecimento global provocado pelo aumento de gases com efeito de estufa na atmosfera.

Em dezembro de 2023, centenas de residentes de Wujal Wujal, uma comunidade aborígene de Queensland, estiveram isolados durante dias devido às cheias causadas pelo ciclone Jasper.

Em março desse ano, o mesmo estado registou inundações recorde devido a fortes chuvas.