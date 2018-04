O Museu do Oriente, em Lisboa, vai ceder 99 peças da coleção Kwok On, desde máscaras, marionetas e gravuras, para uma exposição no Musée du quai Branly, em Paris, França, que abre ao público na terça-feira.

Intitulada "Enfers et Fantômes D´Asie" ("Infernos e Fantasmas da Ásia", em tradução livre), a exposição decorrerá até 15 de julho no Musée du quai Branly - Jacques Chirac, dedicada ao mundo dos espíritos e criaturas fantásticas desde o século XVI até à atualidade, segundo o sítio ´online´ da entidade.

Fonte do Museu do Oriente indicou à agência Lusa que vão ser cedidas, entre outras, do Japão, máscaras de teatro Nô, gravuras, marionetas do teatro Bunraku, e ainda máscara, traje e objetos do ritual do Namahage.

Ainda parte da coleção Kwok On, relativa à China, serão cedidos um altar taoista, marionetas de sombra, e marionetas de fios, máscaras e trajes para a "Procissão do Deus das Muralhas", marionetas e gravuras de Zhongkui – o caçador de espíritos, e objetos rituais "Casa dos espíritos", da Tailândia.

A exposição será apresentada na Galerie Jardin do museu, com comissariado de Julien Rousseau - responsável pela Unidade Patrimonial da Ásia do museu parisiense - e cruza sobretudo o teatro, o cinema, banda desenhada, objetos de rituais religiosos, a criação antiga e contemporânea.

A China, o Japão e a Tailândia são os palcos em foco nesta mostra, que apresentará desde estampados Hokusai, aos jogos de vídeo Pac-Man, pinturas budistas e filmes de terror japoneses dos anos 1990 a 2000, o culto dos espíritos na Tailândia, e as ilustrações ‘manga’ de horror.

Haverá ainda instalações de arte contemporânea que reproduzem infernos dos templos da Tailândia, manequins e cenários criados por um estúdio de cinema, aparições fantasmagóricas em hologramas e esculturas de fantasmas gigantes.