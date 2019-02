Construído em ouro para o sacerdote Nedjemankh, no primeiro século antes de Cristo, o sarcófago era o núcleo da exposição "Nedjemankh and His Gilded Coffin" ("Nedjemankh e o seu Caixão Dourado"), inaugurada no museu, no passado mês de julho, e que devia manter-se aberta ao público até abril.

O museu anunciou, porém, na sexta-feira que ia fechar a exposição e emitiu um comunicado em que afirma ter entregado o sarcófago ao Gabinete do Procurador de Manhattan, por ter descoberto tratar-se de um objeto "roubado no Egito em 2011".

As autoridades judiciais de Nova Iorque deverão proceder agora à devolução do sarcófago ao Egito.

Responsáveis do museu disseram ao jornal The New York Times que o sarcófago tinha sido adquirido em 2017, por quatro milhões de dólares (cerca de 3,5 milhões de euros) a um negociante de arte em Paris, e que só "nos últimos meses" tiveram conhecimento da sua proveniência.