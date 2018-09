“Riscos de catástrofes — incêndios, terramotos, inundações — existem sempre e, apesar de ainda não conhecermos com detalhe o que se perdeu, esta é já uma das maiores tragédias da história dos museus a nível mundial”, disse ao SAPO24 Marta C. Lourenço, subdiretora do Museu Nacional de História Natural e de Ciência (MUHNAC), da Universidade Lisboa.

“Nenhum museu consegue recuperar de uma tragédia destas — o património é insubstituível”, acrescenta.

“Os riscos podem e devem ser minimizados. Dada a importância do nosso património, esta tem sido uma prioridade há vários anos quer do MUHNAC quer da Universidade de Lisboa. O nosso plano de segurança foi integral e rigorosamente atualizado em 2016” e inclui múltiplos dispositivos de segurança, como “detetores, portas corta-fogo onde são necessárias, saídas de emergência”, e outros.

“O MUHNAC tem relações de trabalho com o Museu Nacional e temos recebido ocasionalmente investigadores e estudantes de pós-graduação vindos de lá”, destaca Marta C. Lourenço.

“O MUHNAC tem estado a acompanhar muito de perto o incêndio que destruiu esta noite parte do magnífico acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A ligação do Museu Nacional a Portugal é histórica, por ter sido criado em 1818 por D. João VI e por ter sido um palácio que originalmente albergou a família real”, explica a subdiretora do museu português.

“O MUHNAC lamenta profundamente e expressa a sua completa solidariedade com o diretor e todos os funcionários e colaboradores do Museu Nacional”. Alexander Kellner, o diretor do Museu Nacional no Rio de Janeiro, afirmou esta segunda-feira que ainda não foi possível avaliar a totalidade dos danos no acervo provocados pelo incêndio, mas já apelou à mobilização da sociedade para a recuperação.

“Mas mais importante ainda, o Museu Nacional alberga uma das maiores coleções do mundo — cerca de 20 milhões de exemplares — cobrindo as áreas da história natural, arqueologia, paleontologia antropologia, arquivos e bibliotecas históricas”.

Recorde-se que a 18 de março de 1978, parte do museu do edifício na Escola Politécnica também ardeu.

O museu, na Rua da Escola Politécnica, em Lisboa, tem hoje um espólio que passa os três milhões de exemplares, “entre espécimes de história natural, instrumentos científicos históricos, manuscritos, desenhos e livros históricos”, conta a subdiretora.

O Museu Nacional do Rio de Janeiro era o maior museu de História Natural e Antropologia da América Latina e o edifício tinha sido residência da família Real e Imperial brasileira.

Entre os milhões de peças que retratavam os 200 anos de história brasileira estavam igualmente um diário da Imperatriz Leopoldina e um trono do Reino de Daomé, dado em 1811 ao príncipe regente D. João VI.