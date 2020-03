Essa decisão procura, segundo a entidade gestora da orquestra, traduzir um “maior comprometimento por parte dos municípios da região norte, aproximando o seu financiamento aos 40% previstos na Carta de Missão das Orquestras Regionais”.

A Associação Norte Cultural foi constituída em 1992, tendo como membros fundadores as câmaras municipais de Alijó, Bragança, Vila Real, Guimarães, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Montalegre, Terras de Bouro, Torre de Moncorvo, Caminha, Chaves e Fafe.

A Fundação Casa de Mateus, a Fundação Cupertino de Miranda e alguns cidadãos também integraram o elenco de fundadores da associação.

No final de janeiro, aquela associação que detém a Orquestra do Norte defendeu que o apoio financeiro do Estado, face às debilidades de tesouraria, devia ser reforçado com “caráter de urgência”.

“O apoio do Estado Central necessita ser reforçado com caráter de urgência”, considerava José Bastos, diretor executivo da Associação Norte Cultural, assumindo que a instituição passava por “alguns constrangimentos na sua operação, que implicam transtornos vários”.