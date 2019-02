Estes acordos de reciprocidade com as entidades de gestão coletiva de direitos de autor dos países da África Lusófona (Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe) foram assinados no último dia da Missão da Organização Mundial da Propriedade Intelectual em Cabo Verde.

Para Solange Cesarovna, presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música (SCM), anfitriã do evento, “tudo muda” com a assinatura destes acordos.

A partir de agora, afirmou a também cantora aos jornalistas, à margem da cerimónia de assinatura dos acordos de reciprocidade, a música só poderá passar em meios como hotéis, restaurantes, centros comerciais, ‘spots’ publicitários, cinema, entre outros, quando existir uma autorização prévia.

“A música só pode ser utilizada com autorização prévia, porque a música tem autor”, disse.

O objetivo destes acordos é que qualquer músico dos países subscritores possa ver respeitados os seus direitos de autor no país onde a sua música passa.