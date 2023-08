Vizinhos dos escritórios da empresa queixaram-se da ofuscante luz emitida à noite pelo letreiro, que havia sido instalado na semana passada. Outros também denunciaram que a estrutura poderia ser perigosa, já que ficava na berma do edifício e não parecia estar presa com segurança.

Patrick Hannan, diretor de comunicações do Departamento de Inspeção de Construção e Planejamento de São Francisco, disse à AFP que “esta manhã, inspetores do prédio supervisionaram a desmontagem da estrutura”.

Na sexta-feira e no sábado, um inspetor do Departamento de Urbanismo da cidade que foi verificar o grande letreiro metálico não foi autorizado a entrar no prédio, segundo informações oficiais.

Um representante da empresa afirmou-lhe que se tratava de um “letreiro luminoso temporário para um evento”.

O proprietário do edifício onde o X está sediado terá que pagar os custos das licenças para instalar e remover a estrutura, assim como com as despesas associadas à investigação pelas autoridades da cidade, indicou Hannan.

A cidade enviou ao X um aviso de infração advertindo que era necessário obter as permissões para colocar a estrutura.

Quando contatado pela AFP, o X respondeu com uma mensagem automática dizendo que responderia “em breve”.

Há uma semana, Musk trocou o nome do Twitter para X, um caractere que parece adorar. Já o utilizou em outra das suas empresas, a SpaceX, e no nome de um de seus filhos, X Æ A-XII, ou X para abreviar.

Musk quer transformar o X numa plataforma semelhante ao WeChat na China, com uma combinação de serviços.

“X é o estado futuro da interatividade ilimitada – centrada em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos/banco – que cria um mercado global de ideias, bens, serviços e oportunidades”, explicou a diretora-executiva da empresa, Linda Yaccarino.

No sábado, Musk disse na rede social que recebeu “grandes incentivos para transferir a sede do X para fora de São Francisco, especialmente agora que a cidade está numa trágica espiral de empresas a sair”. Mas “não vamos sair”, acrescentou.