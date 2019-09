“Temos um autocarro cor-de-rosa na Gâmbia, que tem viajado por todo o país e permitiu à organização economizar muito dinheiro. […] O nosso autocarro rosa teve um enorme impacto no nosso trabalho nos últimos dois anos, fez uma diferença enorme em pessoas que estamos a alcançar e que não teríamos podido alcançar de outra forma”, relatou.

A chegada de Jaha Dukureh a Portugal para receber o prémio do Conselho da Europa coincidiu com a divulgação dos últimos dados do instituto de estatísticas gambiano, que apontam para uma queda de cerca de 25% do número de raparigas vítimas de MGF nos últimos cinco anos.

“A MGF é praticada no nosso país em meninas entre os 0 e 14 anos. Depois dos 14 anos já não é feita. Em 2018, a percentagem de meninas vítimas que qualquer tipo de MGF foi de 50,6%. No último estudo era de mais de 74%. Isso quer dizer que baixámos a MGF em 25% no nosso país num período de menos de cinco anos. […] Se estes números mostram o que estamos a pensar, a diferença é enorme. Acho que nunca se viu nada como isto em África”, disse à Lusa.

Portugal registou 63 casos de mutilação genital feminina em 2018, mas até meados de agosto deste ano o número de registos ascendia já a 54 casos, de acordo com os dados do projeto Práticas Saudáveis, de prevenção e combate ao fenómeno, centrado nas estruturas de saúde nacionais.

“Estou realmente surpreendida que vocês tenham tantos casos de MGF em Portugal”, afirmou à Lusa, inibindo-se de avançar qualquer sugestão para a mitigação da prática. “Preciso de compreender exatamente o que se passa em Portugal e quais são as tendências para que possa oferecer qualquer tipo de conselho”, justificou.

Um país que poderá em breve vir a conhecer o autocarro rosa da ‘Safe Hands for Girls’ é a Guiné-Bissau.

“A Guiné-Bissau fica a uma hora de carro” da comunidade de Jaha Dukureh na Gâmbia.

“Sei que a MGF ultrapassa os 50% na Guiné-Bissau, infelizmente nunca fui à Guiné-Bissau. Falamos constantemente em irmos à Guiné-Bissau, mas nunca lá fui. Quando soubermos os últimos dados estatísticos do que mudou e onde na Gâmbia e a diferença [em relação aos últimos dados], levarmos o nosso autocarro rosa à Guiné-Bissau ou ao Senegal será muito fácil”, disse.