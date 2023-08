"A falta de validadores não é, nem nunca foi, um impedimento para a integração da Linha do Vouga no sistema Andante", pode ler-se numa resposta de fonte oficial da CP à Lusa.

A Lusa questionou a CP depois de o agrupamento Transportes Intermodais do Porto (TIP), que gere o Andante, ter indicado que estaria apto a integrar aquele sistema de bilhética na Linha do Vouga num "prazo estimado de quatro semanas, a partir do momento em que a CP tenha instalado validadores".

"O TIP também está empenhado em tentar encontrar uma solução para auxiliar a CP e instalar validadores embarcados, mesmo que a título de empréstimo", pode ainda ler-se na resposta do agrupamento gestor do Andante à Lusa, noticiada na quinta-feira.

Hoje, fonte oficial da CP respondeu que os operadores de revisão e venda nos comboios "estão devidamente equipados com um EPVC (Equipamento Portátil de Venda e Controlo), que possibilita a validação a bordo (à semelhança do que acontece na Linha do Douro, nos apeadeiros sem validador), tornando desnecessária a validação na plataforma".

"Já formalizámos o pedido para a integração deste troço no sistema Andante junto do TIP e, neste momento, encontramo-nos a aguardar a decisão desta entidade", conclui a CP na resposta à Lusa.

A CP é uma das sociedades agrupadas dos TIP (detém 33,3% do capital social, a par com a Metro do Porto e STCP), cujo atual presidente rotativo do Conselho de Administração é Pedro Ribeiro, precisamente vogal da administração da CP.

Porém, a gestão corrente do TIP está delegada num administrador-delegado, no caso Manuel Paulo Teixeira, desde 2022.

A ausência da Linha do Vouga do sistema Andante impede, por exemplo, os passageiros frequentes de utilizarem o passe Andante metropolitano no comboio, com o respetivo acréscimo de custos (89 euros de dois passes em vez de 40 do passe único) para chegarem ao Porto.

Atualmente, o serviço regional da CP na Linha do Vouga na Área Metropolitana do Porto (AMP), que poderia ser servida pelo Andante, abrange os concelhos de Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Santa Maria da Feira e Espinho.

O trajeto entre Oliveira de Azeméis e Espinho é feito durante mais de uma hora e a estação de Espinho-Vouga fica a cerca de 500 da estação de Espinho da Linha do Norte, servida pelos suburbanos da CP com ligações ao Porto e a Aveiro, bem como aos comboios de longo curso.