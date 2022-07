A Blue Origin, empresa aeroespacial do fundador da Amazon Jeff Bezos, anunciou que o 22º voo da New Shepard irá acontecer na próxima quinta-feira, dia 4 de agosto, às 14h30, com partida no Launch Site One, no Texas.

O voo da empresa privada que organiza viagens à fronteira do espaço (altitude de 100 quilómetros do nível do mar) leva a bordo 6 passageiros, sendo um deles o português Mário Ferreira, dono da TVI e CEO da Douro Azul.

No primeiro voo suborbital comercial da Blue Origin - que aconteceu há cerca de um ano, a 20 de julho - o primeiro lugar a bordo foi a leilão por 4,8 milhões de dólares e em sete minutos foi arrematado por 28 milhões de dólares (27,3 milhões de euros). O primeiro turista foi um jovem holandês, Oliver Daemen, que acabou por viajar no lugar do pai, um executivo de fundos de investimento.

Além de Mário Ferreira, seguem no 22º voo da New Shepard Sara Sabry, engenheira egípcia, Vanessa O'Brien, alpinista britânico-americana, Coby Cotton, cofundador do canal desportivo do YouTube Dude Perfect, Clint Kelly III, líder tecnológico, e Steve Young, executivo do setor das telecomunicações.

O voo de 10 minutos pode custar entre 200 e 300 mil dólares (195 mil a 293 mil euros), mas a estratégia de preços da Blue Origin leva em conta o prestígio social dos turistas, ou seja, a reputação que os nomes envolvidos podem trazer em termos de marketing. Na Virgin Galactic, detida por Richard Branson e que também oferece viagens ao espaço, cada lugar pode custar 450 mil dólares (440 mil euros).

Esta será a sexta viagem a incluir tripulação humana no âmbito do programa New Shepard, "o terceiro voo deste ano, e o 22.º da sua história".

A viagem anterior teve lugar a 4 de junho e levou a bordo outros seis turistas espaciais que