Um nado-morto foi hoje encontrado na zona de triagem da Tratolixo, empresa de Tratamento de Resíduos Sólidos de Trajouce, em Cascais, no distrito de Lisboa, disse à agência Lusa fonte da PSP.

De acordo com a fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o nado-morto foi encontrado cerca das 13:30, desconhecendo-se, para já, se é do sexo masculino ou feminino e qualquer outro pormenor quanto à origem e estado.

Ainda segundo a mesma fonte, a PSP encontra-se no local onde se encontra a fazer o isolamento do local.

*Com Lusa