"Eu gostaria que o Papa fizesse uma oração forte para que aquela confusão em Cabo Delgado parasse e que o meu filho voltasse para casa, para que eu o veja", diz à Lusa.

Gina, 57 anos, tem uma banca de venda informal à porta do Estádio Nacional do Zimpeto, principal palco desportivo do país e que na sexta-feira de manhã se transformará em templo para uma missa campal celebrada pelo Papa.

"Há duas semanas houve uma confusão lá em Cabo Delgado. Ele escapou", descreve à Lusa.

Há um ano que não vê o filho e acredita que "se o Papa vier abençoar [Moçambique], acho que essa confusão pode parar".

Bênçãos à parte, é com a venda informal que se governa no dia-a-dia e esta semana a receita será menor: As autoridades municipais proibiram o comércio no local, no dia da celebração campal.

"Na semana passada estiveram aqui a fazer uma pequena missa e quando tiveram fome vieram comer nas nossas bancas. Também gostaríamos de estar aqui no dia da missa, mas não podemos", lamentou, enquanto organiza chamuças e bolos para a clientela.

No estádio, o palco já toma forma com panos brancos, e o desenho do mapa de Moçambique com uma cruz.