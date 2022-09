“Eu sou VIH+ e visível” foi lançada esta terça-feira, no Cinema São Jorge, em Lisboa, integrada na programação do Queer Lisboa, e contou com a presença da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

“Assumimos a nossa visibilidade nesta campanha, dando rosto e voz às 45.000 pessoas que vivem com VIH em Portugal. Partilhamos a mesma condição de saúde, mas não é o VIH que nos define! Temos identidades, interesses e lutas diversas”, lê-se no manifesto.

“Com o tratamento atual temos uma qualidade de vida equivalente às restantes pessoas, mas o estigma mantém-se. Reivindicamos o direito de sermos quem somos, e a viver de forma livre e sem discriminação!”, acrescentam.

Os cartazes com os dez participantes já se encontram nas ruas de várias cidades do país.

A campanha é promovida pelo Centro Anti-Discriminação (CAD), que une duas associações na área do VIH/SIDA, GAT e SER+, criado há 12 anos com o objetivo de combater o estigma e a discriminação de que as pessoas com VIH ainda são alvo atualmente.