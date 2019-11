A capital portuguesa foi distinguida, pelo terceiro ano consecutivo, como o Melhor Destino City Break do Mundo nos World Travel Awards (WTA). Ou seja, como a escolha ideal para uma estadia de curta duração. Aqueles que são conhecidos também como os Óscares do Turismo foram anunciados hoje, em Omã.

A distinção é reflexo da atratividade e qualidade da oferta lisboeta no que respeita a estadias de curta duração, salienta o Turismo de Lisboa, em comunicado enviado às redações.

“O trabalho desenvolvido na requalificação do património, promoção do destino e melhoria da oferta cultural, gastronómica e turística tem posicionado o destino como uma referência no que diz respeito às boas-práticas e isso reflete-se nestas distinções”, refere Paula Oliveira, diretora executiva da Associação Turismo de Lisboa.

A responsável destaca “projetos de reabilitação como o Novo Cais de Lisboa", apresentado ontem, que são "exemplo de como Lisboa continua a reinventar-se e a inovar para continuar a superar as expectativas dos lisboetas e de quem nos visita”.