Pedro Nuno Santos referiu ainda que “também do ponto de vista ambiental não há nenhum meio de transporte que bata este [o comboio]”.

“Uma comunidade vive em comunidade e vive o transporte coletivo. Do ponto de vista da forma como nos organizamos, como nós nos relacionamos, como nós trabalhamos e vivemos em conjunto, o transporte coletivo é imbatível”, defendeu.

O ministro acrescentou ainda que também dos pontos de vista “macroeconómico, ambiental”, da “vida em comunidade, da segurança, do custo”, não há “nenhum” meio melhor que o comboio.

Pedro Nuno Santos disse que “custa a acreditar” que um país “totalmente dependente da importação de combustíveis fósseis” só “há pouco tempo” tenha ‘acordado’ para a importância da ferrovia.

“Seria de esperar que o país, mais cedo, tivesse iniciado a transição energética”, acrescentou, dizendo que hoje se paga esse atraso.

O ministro reconheceu ainda que o setor tem “problemas muito grandes para resolver, graves, difíceis”, cuja solução “não vai lá com mentira nem com engano”, mas sim com “transparência”.

“Custa-me, enquanto governante, ver todos os dias o povo português que circula, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, na linha de Sintra e Cascais, e noutras linhas suburbanas , com as dificuldades que têm para chegar a Lisboa, com comboios cheios, as pessoas a empurrarem-se, a sentir-se mal”, afirmou.

Pedro Nuno Santos referiu ainda que a EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário) faz “magia” ao manter “comboios de 50 anos, da mesma década que uma capital que nós conhecemos [referência a Havana, Cuba]” em funcionamento.