De acordo com um comunicado, decorreram várias ações, nestes três dias, “nas praias e junto à orla marítima, no sentido de aconselhar e sensibilizar as pessoas para a importância do cumprimento das medidas impostas” para diminuir o risco de disseminação da pandemia de covid-19.

A nota refere que a Polícia Marítima “não registou qualquer ocorrência por desobediência à autoridade”, mas fez 11.149 recomendações a um total de 29.981 pessoas.

Dos três dias de fiscalização, o dia de maior afluência foi domingo (23.224 pessoas detetadas), “com a zona centro a registar o número mais elevado (19.131 pessoas)”.

A Autoridade Marítima Nacional sublinha que 21.086 pessoas foram detetadas “em situação de potencial incumprimento ou de risco” nas “deslocações ou passeios no domínio público marítimo”.

O comunicado refere que 8.580 pessoas foram detetadas em “permanência em zonas de apoio balnear”, 216 pela prática de desportos náuticos e 66 por pesca lúdica.

Segundo o comunicado, “o Instituto de Socorros a Náufragos reforçou o dispositivo da Autoridade Marítima Nacional, tendo auxiliado a Polícia Marítima nas ações de sensibilização nas praias e no mar”.