Artem Severiukhin, piloto russo de karting de 15 anos, venceu a primeira corrida do Europeu de Karting, em Portimão, e no pódio, ladeado pelo segundo e terceiro classificados, o britânico Joe Turney e sueco Oscar Pedersen, decidiu celebrar com uma saudação nazi.

"Quero pedir desculpa a todos. Quando cheguei ao pódio fiz um gesto que foi percebido como uma saudação nazi. Não é verdade, nunca apoiei um dos maiores crimes contra a humanidade", disse Artem.

O jovem de 15 anos acrescentou: "Não houve intenção nas minhas ações. Desculpem-me."

FIA está a investigar conduta que considera ser "inaceitável". A Ward Racing, equipa em que corre, rescindiu-lhe o contrato.