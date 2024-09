A iniciativa junta a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), a sua fundação, e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para “promover a adoção responsável e sensibilizar a sociedade para a realidade dos animais errantes”, segundo comunicado da LPFP.

A campanha “Não me deixes fora de jogo” arranca já hoje, no AVS-Farense, jogo que encerra a sétima ronda, antes do Dia Internacional do Animal, em 04 de outubro, e prosseguirá “nas próximas jornadas” da I Liga.

Outra das medidas prende-se com uma plataforma em que os animais que entraram em campo podem ser adotados, com a Liga a lembrar que “mais de 930 mil animais” são estimados em situação de errância só em Portugal continental, “uma preocupação crescente”.

“Em 2023, os centros de recolha oficial acolheram 45.162 animais errantes, dos quais cerca de 15 mil não encontraram lar, situação que, não só afeta o bem-estar dos animais, como também desafia a capacidade de gestão dos centros de acolhimento. A adoção responsável é um passo fundamental para mudar esta realidade”, pode ler-se na nota hoje divulgada.