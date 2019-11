Também o Conselho de Segurança das Nações Unidas ameaçou com novas sanções “todos aqueles que minem a estabilidade” na Guiné-Bissau e apelou à “conduta ordenada” dos atores políticos.

Imbali acabou por se demitir, pouco antes de serem conhecidas as decisões dos chefes de Estado da CEDEAO, que se reuniram numa cimeira extraordinária no Níger, em 08 de novembro, e decidiram reforçar a presença da força de interposição Ecomib no país, advertindo o Presidente guineense de que qualquer tentativa de usar as forças armadas para impor um ato ilegal seria "considerada um golpe de Estado".

Questionado sobre se as eleições presidenciais de domingo permitirão resolver a crise política que se regista no país há anos, Jomav recusou-se a falar sobre o assunto, referindo apenas que “não há crise política” na Guiné-Bissau.

Mais de 760 mil eleitores escolhem no domingo o próximo Presidente entre 12 candidatos. A campanha eleitoral termina hoje e no país estão 23 observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 54 da União Africana (UA), 60 da CEDEAO e 47 dos Estados Unidos da América.