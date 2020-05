Marion Krueger, 85 anos, Kirkland, Washington. Bisavó de riso fácil.

Kious Kelly, 48 anos, Nova Iorque. Enfermeira na luta contra a covid-19.

Floyd Cardoz, 59 anos, Montclair. Chefe indiano de refeições requintadas.

Clair Dunlap, 89 anos, Washington. Piloto que ainda ensinava as pessoas a voar aos 88 anos.

Romi Cohn, 91 anos, Nova Iorque. Escondeu 56 famílias de judeus da Gestapo.

April Dunn, 33 anos, Baton Rouge. Defendeu os direitos das pessoas com deficiência.

Myles Coker, 69 anos, Nova Iorque, Libertada após ser condenada à prisão perpétua.

Maria Garcia-Rodelo, 52 anos, Nevada. Levava os seus filhos para a escola todas as manhãs.

Ina Shaw Mirviss, 93 anos, Stamford. Tinha discussões científicas durante o jantar.

Lila A. Fenwick, 87 anos, Nova Iorque. A primeira mulher negra a formar-se na Harvard Law School.

Estes são dez nomes e pequenos obituários, mas na capa do The New York Times estão mil nomes, dos quase 100 mil que pertencem às vítimas mortais provocadas pelo novo coronavírus.

"Em vez dos artigos, fotografias ou gráficos que normalmente aparecem na primeira página do The New York Times, este domingo há apenas uma lista: uma lista longa e solene de pessoas cujas vidas foram perdidas devido à pandemia do coronavírus", pode ler-se no artigo que explica o projeto.

Simone Landon, subeditora do departamento gráfico do New York Times, quis fazer alguma coisa que representasse as mortes que se registavam, semana após semana. Era preciso "representar o número de uma maneira que transmitisse a vastidão e a variedade de vidas perdidas".

Com a proximidade do marco das 100 vítimas mortais, era chegada a altura. Por isso, pensou-se na capa e na forma de concretizar a ideia. Colocar 100 mil pontos ou figuras numa página "não diz muito sobre quem eram as pessoas, as vidas que tinham, o que isso significa para nós como país", disse Landon. A alternativa foi compilar obituários e notícias de mortes de vítimas da covid-19, de grandes e pequenos jornais de todo o país.