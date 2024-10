O Governo entregou hoje a proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), que parte já com despesa adicional aprovada no parlamento e que continua sem garantia de aprovação, apesar das negociações com o principal partido da oposição.

Após uma semana e meia de troca de propostas e contrapropostas entre Governo e PS, o Conselho de Ministros aprovou na quarta-feira a sua proposta orçamental para 2025 que, segundo o Governo, “reflete as negociações e as preocupações” manifestadas pelo partido liderado por Pedro Nuno Santos.

O ministro das Finanças disse que a proposta de Orçamento do Estado para 2025 tem como objetivos recuperar o país, reformar a economia e relançar o país, com responsabilidade orçamental.

“Este é um orçamento com três objetivos: recuperar o país, reformar a economia, relançar Portugal, sempre com responsabilidade orçamental”, garantiu Joaquim Miranda Sarmento.

Fique a par dos principais destaques neste Orçamento do Estado.

Juventude

O IRS jovem será alargado, eliminando o critério de escolaridade e fixando a idade máxima nos 35 anos. De acordo com a proposta orçamental os trabalhadores (por conta de outrem ou independentes) beneficiam de um desconto no IRS que consiste numa isenção sobre 100% do rendimento, com o limite de 55 Indexantes de Apoios Sociais (IAS) no primeiro ano. Do 2.º ao 4.º ano, a isenção incide sobre 75% do rendimento, do 5.º ao 7.º ano a isenção é de 50% e do 8.º ao 10.º anos a isenção é de 25%. Ao longo de todo este período o limite de rendimento que pode beneficiar da isenção mantém-se nos 55 IAS (cerca de 28 mil euros coletáveis anuais);

Os jovens em Portugal vão pagar menos IRS durante 10 anos.

O programa Porta 65 vai ser reestruturado e terá um orçamento reforçado;

Jovens com isenção de IMT, imposto de selo e emolumentos de registo e implementação de Garantia Pública no crédito bancário para a compra de habitação até aos 35 anos;

Passe social gratuito alargado a jovens até aos 23 anos, independentemente da situação de estudo;

Criação do Passe Ferroviário Verde, no valor de 20 euros mensais.

Famílias

Atualização dos escalões de IRS em 4.6% (acima da taxa de inflação);

Alargamento da isenção dos subsídios de refeição (pago em vales refeição). O valor isento de tributação (IRS e Segurança Social) do subsídio de refeição pago em cartão vai subir para os 10,20 euros;

Salário mínimo nacional aumenta para 870 euros, aumentando para os 1020 euros em 2028;

O Mínimo de Existência é atualizado — vai aumentar em 2025 para 12.180 euros — e esta remuneração continua isenta de IRS;

A retenção na fonte do trabalho suplementar vai passar a corresponder a metade da taxa aplicada à remuneração mensal.

Saúde