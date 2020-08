Evitar o "nacionalismo"

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 168 possíveis vacinas estão a ser desenvolvidas, mas até ao momento nenhuma está pronta para ser comercializada.

Nos Estados Unidos, país mais afetado pelo vírus com mais de 171.877 mortes, o laboratório Moderna tem um dos projetos mais avançados, na fase 3 de testes clínicos em humanos, última etapa antes da comercialização.

Paralelamente, uma vacina chinesa será testada em breve no Paquistão e na Arábia Saudita, na sua terceira fase de testes clínicos. Desenvolvida pelo laboratório chinês CanSinoBio e pelo Instituto Chinês de Biotecnologia de Pequim, já foi testada na China, Rússia, Chile e Argentina.

O Brasil, segundo país do mundo mais atingido pela pandemia, com pouco mais de 3,45 milhões de infecções e 111.100 mortes, aprovou na terça-feira os testes clínicos finais da vacina experimental da empresa Johnson & Johnson, o quarto projeto no país a receber luz verde para ser testado, antes da aprovação final.

Cuba iniciará os ensaios clínicos em seres humanos na próxima semana para o seu projeto de vacinas "Sovereign 01", cujos resultados estão programados para fevereiro de 2021.

E o laboratório suíço Roche anunciou esta quarta-feira um acordo com a americana Regeneron para o fabrico e distribuição de um tratamento contra a covid-19 em fase final de testes clínicos.

Nessa corrida acelerada, a OMS convocou os seus países membros a aderirem ao programa de acesso às vacinas e, assim, lutar contra o "nacionalismo das vacinas".

Nesse sentido, o Papa Francisco considerou esta quarta que seria "triste" que as futuras vacinas fossem primeiro para "os mais ricos" e não para os que "mais precisam".