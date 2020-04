Quando mais de 10.000 pessoas morreram já com a covid-19 no Estado de Nova Iorque, Cuomo tem criticado várias vezes as decisões políticas do Governo federal, queixando-se de falta de apoio e denunciando a falta de estratégia do Presidente no combate contra a pandemia.

Em ambos os lados das costas marítimas dos Estados Unidos, os governadores têm-se organizado em blocos, para prepararem ações concertadas para o momento em que for decidido a reabertura da economia das suas regiões.

Trump disse no domingo que a decisão de reabertura da economia norte-americana será a “decisão mais importante” da sua vida, mas reconheceu, um dia mais tarde, que essa decisão nunca será tomada sem consulta aos governadores de cada Estado.

Os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes, contabilizando 23.649 até hoje, e aquele que tem mais infetados, com 582 mil casos confirmados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 402 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.